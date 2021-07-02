الملك سلمان يبرق للوكاشينكو

بعث الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس بيلاروس إلكساندر لوكاشينكو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك السعودي باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق اطراد التقدم والازدهار".

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، للوكاشينكو للمناسبة نفسها، معربا عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية بيلاروس المزيد من الرقي والازدهار".

المصدر: "سبق"