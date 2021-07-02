مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا

أفادت مراسلة RT بأن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وعناصر الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وتأتي هذه المواجهات بعد أن تم توجيه دعوات فلسطينية للتظاهر قرب جبل صبيح في بيتا بالتزامن مع اخلاء البؤرة الاستيطانية وتحويلها لنقطة عسكرية إسرائيلية.

من الجدير ذكره، أن أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس، نظموا احتجاجات متواصلة على إقامة هذه البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح، ما أدى إلى سقوط 4 ضحايا فلسطينيين خلال الشهرين الماضيين ومئات الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT