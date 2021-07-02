 
مباشر
عاجل
بوساطة وزارة الدفاع الروسية.. عملية تبادل محتجزين بين الجيش السوري وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا

مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا

أخبار العالم

مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qqr0

أفادت مراسلة RT بأن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وعناصر الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وتأتي هذه المواجهات بعد أن تم توجيه دعوات فلسطينية للتظاهر قرب جبل صبيح في بيتا بالتزامن مع اخلاء البؤرة الاستيطانية وتحويلها لنقطة عسكرية إسرائيلية.

من الجدير ذكره، أن أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس، نظموا احتجاجات متواصلة على إقامة هذه البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح، ما أدى إلى سقوط 4 ضحايا فلسطينيين خلال الشهرين الماضيين ومئات الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا