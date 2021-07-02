برنامج الأغذية العالمي يعلن استئناف توصيل الغذاء إلى إقليم تيغراي

قال تومي تومبسون منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي إن البرنامج استأنف توصيل المساعدات إلى إقليم تيغراي الإثيوبي ويتوقع بلوغ 40 ألفا من الذين يواجهون مجاعة في الأيام المقبلة.

لكنه أضاف أن البرنامج يواجه مشكلات مستمرة في الوصول، وأنه "متأخر بشدة" في عملياته.

وقال تومبسون في تصريحات من مقلي في إفادة للأمم المتحدة في جنيف إن القتال استمر في بعض "البؤر الساخنة"، لكنه عبر عن "تفاؤل حذر" بإمكانية إقامة جسر جوي في الأيام المقبلة لتسريع توصيل المساعدات.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تحكم الإقليم يوم الاثنين إنها استعادت السيطرة على العاصمة مقلي بعد قتال استمر نحو ثمانية أشهر.

المصدر: "رويترز"