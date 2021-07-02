"طالبان" ترحب بانسحاب القوات الأجنبية من قاعدة "باغرام" الأفغانية

رحبت حركة "طالبان" بانسحاب القوات الأمريكية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي من قاعدة "باغرام" الجوية الأفغانية في مؤشر إلى إنجاز انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان قريبا.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد لوكالة "فرانس برس": "سيمهد انسحابها الكامل (من أفغانستان) الطريق أمام الأفغان ليقرروا مستقبلهم في ما بينهم".

وأفاد مسؤول أمريكي في مجال الدفاع، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي، أخلت قاعدة "باغرام" الجوية الرئيسية في أفغانستان، والتي كانت تدار بشكل مشترك من قبل الجيش الأمريكي والقوات الجوية، وتمركزت بها أيضا قوات بحرية ومشاة البحرية وخفر السواحل، إضافة إلى قوات التحالف ومدنيين.

المصدر: "أ ف ب" + RT