آلان ديلون يكشف سبب إثارة بوتين للإعجاب والرهبة

قال الممثل الفرنسي المعروف آلان ديلون، إنه يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رجلا قادرا، تحظى قوته بالإعجاب وتثير الرهبة.

وذكر ديلون في مقابلة مع قناة TV5 Monde، أنه التقى مع الرئيس الروسي قبل عدة سنوات في أمسية احتفالية في بطرسبورغ.

ويرى الفنان الفرنسي المعروف، أنه من الصعب "أن يكون المرء قادرا على فعل، ما يقوم به بوتين على مدى سنوات".

وخلص ديلون إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر، أن بوتين أعاد روسيا إلى موقع مركزي في العالم.

وآلان ديلون، ممثل وكاتب سيناريو ومخرج سينمائي. اشتهر بأدواره في أفلام عديدة منها "ساموراي" عام 1967، واثنان في المدينة" عام 1973.

المصدر: نوفوستي