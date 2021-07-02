في محاولة لكبح انتشار كورونا.. أستراليا تخفض عدد الرحلات الجوية الدولية الوافدة

قررت أستراليا تخفيض عدد الرحلات الجوية الدولية الوافدة إلى النصف، وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا وتقليل الضغط على مرافق الحجر الصحي بالفنادق.

ودعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، مواطنيه تلقي اللقاح المضاد للفيروس، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق حتى العام المقبل للوصول إلى المرحلة التالية من خطة الفتح المكونة من أربع مراحل.

وفي حديثه بعد اجتماع مع قادة الولايات والأقاليم، قال موريسون إن خفض الرحلات إلى النصف لن يمنع بالضرورة المزيد من الإغلاقات للسيطرة على انتشار الفيروس، مبينا أن الحكومة الفيدرالية ستسعى إلى "زيادة" عدد الأشخاص الذين يصلون على متن رحلات ميسرة في الأسابيع المقبلة.

المصدر: "الغارديان"