ناشطو مواقع التواصل يذكرون زيلينسكي بتصريحاته عن الروس والأوكرانيين قبل سنوات

أثار مشروع القانون الأوكراني حول "الشعوب الأصيلة"، الذي أقره برلمان أوكرانيا يوم أمس، ردود فعل صاخبة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت.

وتداول مستخدمون فيديو لتصريحات أدلى بها رئيس أوكرانيا الحالي فلاديمير زيلينسكي في عام 2014 عندما كان يعمل كفنان كوميدي ودعا فيها سلطات البلاد حينذاك إلى السماح بالتحدث باللغة الروسية قائلا:

"أريد التوجه إلى سلطات البلاد: إذا كان المواطنون في شرق البلاد والقرم يريدون التحدث ياللغةا لروسية فدعوهم وشأنهم..اعطوهم الحق القانوني بأن يتحدثوا باللغة الروسية.. اللغة يجب ان لا تقسم البلاد.. في عروقي تجري دماء يهودية وأتحدث بالروسية لكنني مواطن اوكراني في نهاية المطاف".

وأضاف: "روسيا وأوكرانيا نحن فعلا شعبان شقيقان. أعرف الملايين من الناس، وأعرف آلاف الأشخاص الذين يعيشون في روسيا - أشخاص رائعون. نحن من نفس اللون، لدينا نفس الدم، كلنا نفهم بعضنا البعض بغض النظر عن اللغة".

وسرد أحد المستخدمين ما قاله زيلينسكي في نفس السنة، في مقابلة مع صحيفة من دونيتسك: "من حيث المبدأ، لا يمكننا أن نكون ضد الروس، لأننا شعب واحد".

وجاء نشر هذه المقابلة والاقتباسات وغيرها على الشبكات الاجتماعية، على خلفية التصريح الأخير الذي أدلى زيلينسكي ردا على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الروس والأوكران شعب واحد: "دعونا أخيرا نضع النقاط على الحروف. نحن بالتأكيد لسنا شعبا واحدا".

المصدر: RT