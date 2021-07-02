تقرير أمريكي يتهم كوريا الشمالية باستغلال النساء والأطفال في تجارة الجنس

أبقى تقرير سنوي عن الاتجار بالبشر تصدره وزارة الخارجية الأمريكية، كوريا الشمالية في المرتبة الثالثة الأدنى وللعام التاسع عشر على التوالي.

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وسجل التقرير الأمريكي أن النساء والأطفال في كوريا الشمالية يتم استغلالهم في الغالب في تجارة الجنس، في حين أن العمل القسري هناك يظل جزءا من "نظام راسخ للقمع السياسي وركيزة من ركائز النظام الاقتصادي".

واتهم التقرير بيونغ يانغ بأنها "لا تفي بالكامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار، وحتى بالنظر إلى تأثير جائحة كوفيد-19، على قدرتها على مكافحة الاتجار إن وجدت، لا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك، لذلك ظلت كوريا الشمالية في المستوى 3".

المصدر: يونهاب