في أول تعليق على توجيه اتهامات لمنظمته.. ترامب: "مطاردة الساحرات تقسم أمريكا"!

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في بيان أصدره ليل الخميس، لوائح الاتهام ضد منظمة ترامب ومديرها المالي ألين فايسلبيرغ، بأنها جزء من "مطاردة الساحرات السياسية".

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وقال ترامب في بيانه إن "مطاردة الساحرات السياسية من قبل الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين، مع تولي نيويورك الآن المهمة، مستمرة. إنها تقسم بلادنا بشكل لم يسبق له مثيل!".

يأتي ذلك، عقت توجيه المدعين العامين في نيويورك، الخميس، 15 تهمة جنائية إلى منظمة ترامب وشركة ترامب للرواتب والمدير المالي الرئيسي ألين فايسلبيرغ تتعلق بمخطط ضريبي مزعوم يعود إلى عام 2005، في تطور قانوني غير عادي ضد الرئيس السابق الذي تحمل الشركة اسمه.

وقال ممثلو الادعاء في المحكمة إن التهم تشمل مخططا للاحتيال والتآمر والاحتيال الضريبي الجنائي وتقديم أداة مزيفة لتقديم السجلات التجارية وتزويرها، فيما لم يواجه ترامب نفسه الاتهامات.

وأشار ممثلو الادعاء إلى أن فايسليبرغ حصل من الشركة على ما يقرب من 1.17 مليون دولار من الدخل غير الخاضع للضريبة المرتبط بالإيجار والنفقات.

ولاحقا، أطلق سراح المدير المالي لمنظمة ترامب بضمانه الشخصي، إلا أنه طلب منه تسليم جواز سفره.

ووفق "رويترز"، فإن لائحة الاتهام هذه، من الممكن أن تقوض علاقات منظمة ترامب مع البنوك وشركاء الأعمال، كما قد تؤدي إلى تعقيد مستقبل ترامب السياسي.

المصدر: سي أن أن+ رويترز