"ترامب البرازيل" يرفض التخلي عن الرئاسة في حال تم "تزوير الانتخابات"

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أنه لن يتخلى عن منصب الرئاسة في حال تزوير نتائج الانتخابات المقررة العام المقبل.

ومع ذلك أكد الرئيس البرازيلي استعداده لتسليم السلطة في حال كان هناك "فوز واضح" لمرشح آخر.

وانتخب اليميني بولسونارو رئيسا للبرازيل في عام 2018، حيث حقق فوزا على المرشح الاشتراكي فرناندو حداد من أصل لبناني.

وهو معروف أيضا بتأييده للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتشابه مواقفه بمواقف ترامب إزاء الكثير من القضايا، حيث أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "ترامب البرازيل".

ورفض ترامب الاعتراف بهزيمته في انتخابات عام 2020، وكان يسعى للطعن في نتائجها حتى اللحظة الأخيرة. وانتظر بولسونارو طويلا قبل توجيه التهنئة الرسمية إلى منافس ترامب، جو بايدن بفوزه في الانتخابات.

وستشهد البرازيل انتخابات رئاسية جديدة في أكتوبر 2022، في ظل الأزمة التي تسبب بها وباء فيروس كورونا، والانتقادات للرئيس بولسونارو بسبب طريقة تعامل السلطات مع الوباء.

المصدر: رويترز+RT