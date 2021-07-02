تركيا.. احتجاجات نسائية بعد الانسحاب من اتفاقية منع العنف ضد المرأة

احتجت آلاف النساء في شوارع المدن التركية على انسحاب البلاد من معاهدة دولية لمكافحة العنف ضد النساء.

وجاءت الاحتجاجات بعد ساعات من دفاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها عام 2011، وألزمت الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

وهتفت المحتجات: "لن يتم إسكاتنا، لن نخاف، لن نركع".

وكتب على لافتة كبيرة: "لن نتخلى عن اتفاقية إسطنبول".

ووسط وجود مكثف للشرطة، احتشد أكثر من ألف شخص أغلبهم من النساء في وسط إسطنبول، كما خرجت احتجاجات أصغر في مدينة إزمير المطلة على بحر إيجه وفي مناطق أخرى في أنحاء البلاد.

وأعلن أردوغان الانسحاب من الاتفاقية في مارس، قائلا إن "تركيا ستستعين بالقوانين المحلية لحماية حقوق النساء".

وأثار انسحاب أنقرة إدانة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويقول منتقدون إنه يبعد تركيا أكثر عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.

المصدر: "رويترز"