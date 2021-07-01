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الولايات المتحدة: تطعيم نحو 55% من السكان فوق 12 عاما ضد كورونا

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الولايات المتحدة: تطعيم نحو 55% من السكان فوق 12 عاما ضد كورونا
Reuters HANNAH MCKAY
أعلام الولايات المتحدة في منطقة الكابيتول الأمريكي.
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أعلنت السلطات الصحية الأمريكية عن تطعيم نحو 55% من السكان ممن أعمارهم فوق سن الـ12 عاما ضد كورونا.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم حتى الآن تطعيم 181.121 مليون شخص فوق سن الـ12 عاما بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، ما يعادل 63.9% من هذه الفئة.

وأضافت أن 155.761 مليون شخص فوق 12 عاما، أي 54.9% من هذه الفئة، تلقوا حتى الآن الجرعتين.

وحسب المراكز الأمريكية، بلغت نسبة الملقحين ضد الفيروس بالجرعتين 47% من إجمالي السكان.

المصدر: RT

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