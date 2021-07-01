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إجلاء مئات السكان غربي كندا بسبب الحرائق وموجة حر غير مسبوقة

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إجلاء مئات السكان غربي كندا بسبب الحرائق وموجة حر غير مسبوقة
Reuters
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أجلي مئات الأشخاص عن منازلهم غربي كندا بسبب الحرائق التي ترافقها موجة حر غير مسبوقة تجتاح البلاد.

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وأخليت المنازل مساء الأربعاء في قرية لايتون على بعد 250 كيلومترا شمال شرق فانكوفر التي قفزت إلى الواجهة بسبب تسجيلها هذا الأسبوع مستوى حرارة قياسيا على الصعيد الوطني مع بلوغ الحرارة فيها 49,6 درجة مئوية، وذلك بسبب حريق امتد سريعا.

وقال رئيس البلدية جان بولدرمان إن "حريقا اندلع في القرية يهدد حاليا البنى التحتية وسلامة سكان البلدية".

وعلق رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية جون هوران، على "تويتر" قائلا إن "وضع الحرائق خطير جدا في هذا الوقت فرق الطوارىء تبذل كل ما بوسعها لمساندة سكان لايتون".

وبحسب خريطة الحكومة المحلية فان الحرائق اندلعت خصوصا في شمال مدينة كاملوبس.

وتم توسيع أمر الاجلاء ليل الأربعاء الخميس ليشمل سكان حوالي مئة مسكن في شمال لايتون.

وقالت وزارة البيئة الكندية في نشرة صدرت في وقت مبكر من صباح الخميس لمنطقة برينس جورج في مقاطعة بريتيش كولومبيا إن درجات الحرارة القياسية ستستمر في اليومين المقبلين.

المصدر: "بي بي سي"

 

 

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