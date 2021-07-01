انجراف نحو 200 سلحفاة ودلفين نافقة إلى ساحل سريلانكا بعد غرق سفينة شحن

ذكر نائب المحامي العام في سريلانكا أن قرابة 200 من السلاحف والدلافين النافقة انجرفت إلى الشاطئ بعد اندلاع حريق في سفينة وغرقها قبالة الساحل الغربي للبلاد الشهر الماضي.

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واشتعلت النيران في السفينة "إكس برس بيرل" المسجلة في سنغافورة في 20 مايو، بينما كانت تحمل 1486 حاوية تضم 25 طنا من حمض النيتريك وكيماويات أخرى ومستحضرات تجميل وغرقت في الثاني من يونيو رغم محاولة فرق الإنقاذ جرها بعيدا عن الساحل.

ومثل قبطان السفينة أمام المحكمة اليوم الخميس لكن لم توجه له بعد اتهامات رسمية في واقعة وصفها الخبراء بأنها أسوأ كارثة بيئية من صنع الإنسان في سريلانكا.

وقال ماداوا تينكون نائب المحامي العام في جلسة استماع مبدئية في المحكمة أمس الأربعاء، إن المواد السامة التي تسربت من السفينة تسببت في نفوق 176 سلحفاة و20 دلفينا وأربعة حيتان.

المصدر: رويترز