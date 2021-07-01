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هزة أرضية 4.3 درجة على مقياس ريختر تضرب جنوبي إيران

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هزة أرضية 4.3 درجة على مقياس ريختر تضرب جنوبي إيران
Reuters
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر مدينة زرند في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، عند الساعة السادسة و46 دقيقة من مساء اليوم الخميس.

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وأفادت مؤسسة "الجيوفيزياء" بجامعة طهران، بأن الهزة الأرضية وقعت عند التقاء خطي الطول 56:6 شرقا والعرض 30:85 شمالا وعلى عمق 10 كم من سطح الأرض.

وأضاف المصدر أن أقرب المناطق من الهزة  في محافظة كرمان كانت زرند على بعد 5 كلم، ويزدانشهر على 21 كلم، وخانوك على بعد 22 كلم.

المصدر: "إرنا"

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