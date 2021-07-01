هزة أرضية 4.3 درجة على مقياس ريختر تضرب جنوبي إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر مدينة زرند في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، عند الساعة السادسة و46 دقيقة من مساء اليوم الخميس.

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وأفادت مؤسسة "الجيوفيزياء" بجامعة طهران، بأن الهزة الأرضية وقعت عند التقاء خطي الطول 56:6 شرقا والعرض 30:85 شمالا وعلى عمق 10 كم من سطح الأرض.

وأضاف المصدر أن أقرب المناطق من الهزة في محافظة كرمان كانت زرند على بعد 5 كلم، ويزدانشهر على 21 كلم، وخانوك على بعد 22 كلم.

المصدر: "إرنا"