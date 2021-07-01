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غواصة استراتيجية أمريكية تغادر جبل طارق بعد أول توقف من نوعه منذ عقدين

أخبار العالم

غواصة استراتيجية أمريكية تغادر جبل طارق بعد أول توقف من نوعه منذ عقدين
Reuters U.S. Navy
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أكد مراقبون أن الغواصة النووية الاستراتيجية الأمريكية "ألاسكا" (SSBN-732) المزودة بصواريخ عابرة للقارات، دخلت البحر المتوسط اليوم الخميس بعد توقف نادر في جبل طارق.

وتداول المراقبون في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر غواصة "أوهايو" تغادر جبل طارق الذي دخلته في الـ28 من يونيو.

وأمضت "ألاسكا" ثلاثة أيام في القاعدة البحرية البريطانية في جبل طارق حيث خضعت لأعمال صيانة، بما يعد أول توقف لغواصة استراتيجية أمريكية هناك منذ 21 عاما.

وحسب تقارير صحفية، تحمل "ألاسكا" على متنها 20 صاروخا "ترايدنت 2 دي-5" يصل مداها 12 ألف كم.

كما تتواجد في شرق المتوسط حاليا غواصة أمريكية أخرى هي "مونبلييه" (SSN 765)، المزودة بـ12 منصة لإطلاق صواريخ "توماهوك".

المصدر: وكالات

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