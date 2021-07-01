غواصة استراتيجية أمريكية تغادر جبل طارق بعد أول توقف من نوعه منذ عقدين

أكد مراقبون أن الغواصة النووية الاستراتيجية الأمريكية "ألاسكا" (SSBN-732) المزودة بصواريخ عابرة للقارات، دخلت البحر المتوسط اليوم الخميس بعد توقف نادر في جبل طارق.

وتداول المراقبون في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر غواصة "أوهايو" تغادر جبل طارق الذي دخلته في الـ28 من يونيو.

Fair winds USS Alaska... whatever the reason for your short stopover, @USNavy is always welcome in #Gibraltar. pic.twitter.com/hBEBRKcTtF — David Parody 🇬🇮 (@dparody) July 1, 2021

USS Alaska (SSBN 732) Ohio-class nuclear powered ballistic missile submarine leaving Gibraltar - July 1, 2021 #ussalaska#ssbn732



* photo courtesy of @Gibdan1pic.twitter.com/0ZX9U4KOJV — WarshipCam (@WarshipCam) July 1, 2021

وأمضت "ألاسكا" ثلاثة أيام في القاعدة البحرية البريطانية في جبل طارق حيث خضعت لأعمال صيانة، بما يعد أول توقف لغواصة استراتيجية أمريكية هناك منذ 21 عاما.

وحسب تقارير صحفية، تحمل "ألاسكا" على متنها 20 صاروخا "ترايدنت 2 دي-5" يصل مداها 12 ألف كم.

كما تتواجد في شرق المتوسط حاليا غواصة أمريكية أخرى هي "مونبلييه" (SSN 765)، المزودة بـ12 منصة لإطلاق صواريخ "توماهوك".

المصدر: وكالات