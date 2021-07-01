وزير الخارجية الكوري الجنوبي يبحث مع نظيره الإثيوبي الأزمة الإنسانية في تيغراي

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن وزير الخارجية جونغ أوي يونغ، بحث هاتفيا مع نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونن، القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع في إثيوبيا.

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وقال جونغ خلال المكالمة الهاتفية، اليوم الخميس، إنه يأمل أن يكون وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة موخرا في إقليم تيغراي بشمال البلاد نقطة انطلاق إيجابية لإعادة السلام والاستقرار في إثيوبيا.

يشار إلى أن المواجهة العسكرية التي وقعت بين الجيش الإثيوبي وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في إقليم تيغراي، أدت إلى أزمة إنسانية في ذلك الإقليم، حيث فر عدد كبير من السكان المحليين من منطقة المواجهات.

وأكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، على الحاجة لحل هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، ودعا الجانب الإثيوبي لمواصلة الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي.

كما اتفق الجانبان على التواصل عن كثب حتى يمكن أن تستمر التبادلات بين البلدين، حتى في وضع تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: يونهاب