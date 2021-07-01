كندا.. دعوات لإلغاء الاحتفالات باليوم الوطني بعد اكتشاف قبور مجهولة

بعد اكتشاف قبور مجهولة للسكان الأصليين بمقاطعة ساسكاتشوان الجنوبية في كندا، برزت دعوات لإلغاء الاحتفالات باليوم الوطني، وفقا لشبكة CNN الأمريكية.

وتأتي هذه الدعوات لإلغاء الاحتفالات بـ "يوم كندا" بعد اكتشاف مئات المقابر التي يعتقد أنها تحتوي على رفات أطفال من السكان الأصليين في مواقع قرب مدرستين داخليتين سابقتين في المقاطعة.

وقامت بعض المدن بالفعل بإلغاء أو تأجيل خططها الخاصة للاحتفال باليوم الوطني، ويتزايد الضغط الآن على رئيس الوزراء جاستن ترودو لإلغاء الاحتفالات الوطنية.

ويتم الاحتفال بيوم كندا في الأول من يوليو، وهو يجسد توحد 3 مقاطعات وتشكيل كندا الموحدة عام 1867. وعادة ما يشهد هذا اليوم احتفالات وعروض ألعاب نارية في جميع أنحاء البلاد، فيما يمثل هذا اليوم بالنسبة لبعض السكان الأصليين ذكرى أليمة بسبب تاريخ الاستعمار والعنف ضدهم.

وتم العثور على نحو 750 قبرا بدون شواهد في وقت سابق من يونيو على أراضي مدرسة ماريفال في ساسكاتشوان. وفي مايو، تم العثور على رفات 215 طفلا بالقرب من مدرسة كاملوبس في بريتيش كولومبيا.

المصدر: CNN