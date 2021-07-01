واشنطن تعلق مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن واشنطن أوقفت تقديم 100 مليون دولار إلى سلطات كييف، على شكل مساعدة إضافية لشراء أسلحة فتاكة.

وذكر الوزير، أن ذلك لا يمس المساعدة العسكرية الدورية المنتظمة، التي يتم تسليمها وفق جدول المواعيد المحدد.

وأضاف كوليبا القول في حديث مع موقع LIGA.net، نشر يوم الخميس: "هذه الحزمة من الأسلحة الفتاكة بقيمة 100 مليون دولار كمساعدة من الولايات المتحدة، كانت ضمن خطة احتياطية في حالة حدوث مزيد من التصعيد (في دونباس). ولا علاقة لها بالمساعدة العسكرية المنتظمة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا، والتي تصل في موعدها المحدد. لكن لدي هنا سؤال بلا إجابة: ماذا لو وقعت الحرب غدا؟ لا يكفي الحصول على 100 مليون دولار من الولايات المتحدة، بل يجب تنفيذ عمليات الشراء والتوريد والتسليم إلى القوات. ويقلقني احتمال حدوث تأخير".

ووفقا للوزير، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار منذ عام 2014.

في وقت سابق، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأنه على خلفية التدريبات العسكرية الروسية، أعلنت الولايات المتحدة استعدادها لمنح أوكرانيا 100 مليون دولار كمساعدات إضافية، لكنها تراجعت عن ذلك قبل القمة الأمريكية الروسية. من جانبه وصف البيت الأبيض، الحديث عن تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا "بالهراء".

المصدر: نوفوستي