تقرير: جرعات "أسترازينيكا" المنتجة في الهند لن تُعتمد بجواز سفر اللقاح الأوروبي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن "جواز سفر اللقاح" الذي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في التعامل به اليوم الخميس، لن يعتمد جرعات لقاح "أسترازينيكا" المنتجة في الهند.

وذكرت الصحيفة في تقرير أن هناك العديد من المسافرين، خاصة من البلدان الفقيرة، لا يستوفون معايير البرنامج المتعلق بشهادة التطعيم، لأنهم تلقوا جرعات "أسترازينيكا" منتجة في الهند، ولم تتم الموافقة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية وافقت على استخدام اللقاحات المنتجة في الهند، والتي تعتبر مزودا رئيسيا لمبادرة "كوفاكس" العالمية التي تهدف لتوزيع عادل للقاحات بين الدول.

وهناك أربعة لقاحات فقط منتجة في الغرب مؤهلة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها، وهي اللقاحات المنتجة من قبل شركات "موديرنا" و"فايزر بيونتك" و"جونسون آند جونسون" و"أسترازينيكا" المصنعة في أوروبا.

وليس على القائمة لقاح أسترازينيكا المصنوع في الهند والذي لم يتم اعتماده من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، وهي الهيئة التنظيمية الطبية في الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الهندية المصنعة للقاحات "أسترازينيكا" أدار بوناوالا إنه يعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، وقد تقدمت شركته بطلب للحصول على ترخيص من وكالة الأدوية الأوروبية.

المصدر: "واشنطن بوست"