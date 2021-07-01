فرنسا.. تدابير جديدة ضمن قانون مكافحة التبذير وإهدار الطعام

تلزم فرنسا ابتداء من اليوم الخميس، وضمن قانون مكافحة التبذير وإهدار الطعام أصحاب المطاعم باقتراح تقديم ما تبقى من وجبات طعام الزبائن في أوعية قابلة لإعادة الاستخدام.

وبموجب القرار سيتم أيضا تقديم اكياس لوضع ما تبقى من طعام للحيوانات.

وأصدرت فرنسا عام 2016، قانونا يحظر على السوبرماركت التخلص من الطعام الجاهز عن طريق إلزامه بالاقتران مع منظمة غير حكومية تعمل في مجال المخلفات الغذائية يمكنها إعادة توزيع الطعام الذي كان من الممكن أن يتم التخلص منه، ويتم تغريم المتاجر التي لا تلتزم بالقانون بمبلغ 3750 يورو لكل مخالفة، كما يحذر القانون من تقديم منتج غذائي منتهي الصلاحية.

غير أن هذا القانون لا يشمل سوى متاجر المواد الغذائية التي تزيد مساحتها عن 400 متر مربع، بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون لا يحدد الكمية التي يجب التبرع بها، لذا يمكن للسوبر ماركت التبرع بنسبة 1 بالمائة من ذاك الطعام ويكون بالتالي ملتزما بالقانون.

ويتضمن هذا القانون توعية الأطفال في المدارس على عدم التبذير ورمي الغذاء في النفايات، كما تتعهد المقاولات باحترام هذه الإجراءات التي تأتي بعد حملة توقيعات حملت اسم "يكفي إضاعة الغذاء"، وذلك بهدف توفير الغذاء اللازم لحوالي 10 ملايين فرنسي.

وقالت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان أصدرته في العام 2018 أن 10 ملايين طن من الأغذية تهدر سنويا في البلاد.

المصدر: RT + CNN