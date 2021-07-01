تركيا تسمح للمواطنين الروس الذين تطعموا بأي لقاح روسي بالدخول من دون اختبارات "بي سي أر"
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qqee
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده ستسمح للمواطنين الروس الذين تم تطعيمهم بأي لقاح روسي بدخول البلاد من دون الحاجة إلى الخضوع لاختبار "بي سي أر".
وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إن "تركيا تقبل السياح الروس الذين تلقوا جرعتين من أي لقاح روسي (مسجل)، أي تم تطعيمهم. وفي الحالات الأخرى نطلب إجراء اختبار بي سي أر سلبي خلال 72 ساعة قبل سفرهم إلى الجمهورية".
وأشار رئيس الدبلوماسية التركية إلى أنه خلال المحادثات مع لافروف، عرضت تركيا على الاتحاد الروسي الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.
المصدر: تاس