بوتين يهنئ الحزب الشيوعي الصيني بالذكرى المئوية لتأسيسه

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني شي جين بينغ بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني. وشدد بوتين على أن بكين تلعب دورا بناءً في مواجهة التهديدات العالمية

وأضاف بوتين، في البرقية التي نشرت على موقع الكرملين: " السيد الرئيس الموقر وصديقي العزيز، أرجو أن تتقبل تهنئتي الصادقة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني. حيث تستقبل بلادكم هذه المناسبة الهامة، بتحقيق نجاحات جديدة مبهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية".

وأكد الرئيس بوتين، أن "الصين تلعب دورها البناء والهام، في معالجة القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي، وفي مواجهة التهديدات والتحديات العالمية في عصرنا".

وأشار بوتين إلى أن روسيا قدمت خلال سنوات النضال الثوري الصعبة وأثناء تشكيل الصين الجديدة، الدعم الشامل للحزب الشيوعي الصيني. وأضاف أن روسيا تحافظ على ذكرى التاريخ المشترك، ولا سيما المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الصيني، الذي عقد عام 1928 في قرية بيرفومايسكوي بالقرب من موسكو.

وشدد بوتين على أهمية العلاقات بين الأحزاب في الدولتين التي تعتبر عنصرا مهما في العلاقات الروسية الصينية التي تتسم بالشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي. وأعرب بوتين عن ثقته في أن الحوار بين حزب "روسيا الموحدة" والحزب الشيوعي الصيني، سيستمر لاحقا في التطور بشكل بناء.

واختتم الرئيس بوتين برقيته بالقول: "أتمنى بكل إخلاص لكم ياصديقي العزيز، الصحة الجيدة والنجاحات الجديدة في نشاطات الحزب والدولة".

المصدر: نوفوستي