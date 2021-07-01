بعد تصريحات شي.. تايوان تؤكد عزمها على الدفاع عن سيادتها وديمقراطيتها

أكدت تايوان اليوم الخميس، أن عزمها على الدفاع عن سيادتها وديمقراطيتها "لم يتغير" بعد أن تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ باستكمال "إعادة التوحيد" مع الجزيرة.

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وقال شي اليوم الخميس خلال حفل في بكين أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، إن "حل قضية تايوان وتحقيق إعادة التوحيد الكامل للصين مهمة تاريخية والتزام لا يتزعزع للحزب الشيوعي الصيني".

وأضاف: "يجب أن نتخذ إجراءات حازمة للتغلب تماما على أي محاولة نحو استقلال تايوان، والعمل معا لخلق مستقبل مشرق لإحياء نهضة الأمة."

وردا على ذلك، قال المجلس التايواني لشؤون صنع السياسة حيال الصين إنه بينما حقق الحزب الشيوعي "تنمية اقتصادية معينة"، فإنه ظل "دكتاتورية قمعت حريات الشعب، ويجب عليها اعتناق الديمقراطية بدلا من ذلك".

وأضاف المجلس أن "أخطاء (بكين) التاريخية في صنع القرار وأعمالها الضارة المستمرة تسببت في تهديدات خطيرة للأمن الإقليمي".

وأكد المجلس رفض شعب تايوان لمبدأ "الصين الواحدة"، الذي ينص على أن الجزيرة جزء من الصين، مشيرا إلى أنه يتعين على بكين التخلي عن "ترهيبها العسكري" والتحدث مع تايبيه بالندية.

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وشدد المجلس على أن "تصميم حكومتنا على الدفاع بقوة عن سيادة الأمة وديمقراطية تايوان وحريتها والحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، لم يتغير".

وفي وقت سابق، اعتبر وزير خارجية تايوان، جوزيف أو، أن جزيرته يجب أن تستعد لنزاع عسكري محتمل مع الصين.

المصدر: "رويترز" + "شينخوا"