رئيس ألمانيا: الجنائية الدولية ليس لها اختصاص التحقيق مع إسرائيل

عبر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن اعتقاد بلاده بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك صلاحية التحقيق مع إسرائيل بشأن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وقال شتاينماير في حديث لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عشية وصوله إلى تل أبيب الأربعاء في زيارة رسمية، إن"موقف الحكومة الألمانية هو أن محكمة الجنايات الدولية، ليس لها اختصاص في هذا الموضوع بسبب غياب الدولة الفلسطينية".

واعتبر أنه "لا يمكن تحقيق الدولة الفلسطينية وتحديد الحدود الإقليمية، إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع: "ومع ذلك، تحترم ألمانيا استقلال المحكمة الجنائية الدولية وسلطتها القضائية، الأمر متروك للمدعي العام الجديد، كريم خان (تولى منصبه منتصف شهر يونيو الماضي)، ليقرر كيفية إجراء التحقيقات بما يتماشى مع الإطار القانوني الذي يحكم ولايته".

وذكر شتاينماير أنه سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، القضايا الثنائية الإسرائيلية الألمانية، وأيضا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقال "لا شك أن التصعيد الدراماتيكي للعنف في مايو، قد أوضح بشكل مؤلم لجميع المعنيين أن هذا الصراع لن يختفي، ولا يمكن تجاهله".

وعلى صعيد الملف الإيراني، وصف شتاينماير مخاوف إسرائيل بشأن التهديد الذي تشكله إيران "التي تطمح إلى امتلاك أسلحة نووية" بأنها مبررة، وقال: "ألمانيا وإسرائيل تشتركان في هدف استراتيجي مشترك يتمثل في ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. ونريد أيضا تقييد برنامج إيران الصاروخي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

المصدر: i24News