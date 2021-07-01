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إندونيسيا تفرض إجراءات طوارئ وبائية على العمل المكتبي والسفر

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إندونيسيا تفرض إجراءات طوارئ وبائية على العمل المكتبي والسفر
Reuters WILLY KURNIAWAN
الصليب الأحمر الإندونيسي يرش مطهرات في حي Daan Mogot في جاكرتا، إندونيسيا، 30 يونيو، 2021.
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أفادت وثيقة حكومية، اليوم الخميس، بأن إندونيسيا ستفرض قيودا مشددة جديدة، في إطار جهود مكافحة تفشي موجة أخرى من فيروس كورونا "كوفيد-19" المستجد.

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ووفق "رويترز" ستشمل إجراءات الطوارئ الوبائية في إندونيسيا التي ستفرض في نهاية هذا الأسبوع، قيودا على الحركة والسفر الجوي الداخلي والعمل المكتبي، لكن سيتم السماح للقطاعات الحيوية بالعمل.

ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات الأكثر صرامة في 3 يوليو وتمتد إلى 20 منه.

وسجلت إندونيسيا لغاية اليوم، 2,178,272 إصابة بفيروس كورونا، فيما تم الإبلاغ عن 58,491 وفاة جراء الوباء، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا في دول العالم.

المصدر: رويترز 

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