شي يدعو للارتقاء بالجيش الصيني إلى المعايير العالمية

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، عزم بلاده على الارتقاء بقواتها المسلحة إلى المعايير العالمية.

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وقال شي خلال مشاركته في حفل أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني: "ينبغي لنا تسريع تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة"، حتى "نكون مزودين بقدرات أكبر ووسائل أكثر موثوقية لحماية سيادتنا وأمننا ومصالحنا التنموية الوطنية".

ووصف الجيش الشعبي بأنه "عماد قوي لحماية الدولة الاشتراكية وحفظ الكرامة الوطنية"، و"قوة كبيرة لحماية السلام الإقليمي والعالمي".

المصدر: شينخوا