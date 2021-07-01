مختبرات سويسرية تطلق نوعا جديدا من فحوصات "كوفيد-19" لكشف سلالة "دلتا"

أعلنت شبكة مختبرات "يونيلابس" السويسرية إطلاقها نوعا مبتكرا من فحوصات "كوفيد-19"، قادرا على كشف سلالة "دلتا" المتحورة وشديدة العدوى.

وأكد تيموتيو غيماريش، المسؤول عن إدارة قسم "كوفيد-19" في شبكة "يونيلابس" أنه ونظرا لانتشار سلالة "دلتا" على نطاق واسع، وجهت إدارة مختبرات "يونيلابس" طاقمها بالعمل على تطوير فحوصات جديدة قادرة على كشف هذه السلالة، لافتا إلى أن المختبرات تستخدم نفس التقنيات التي طورتها لاكتشاف سلالة "كينت" المتحورة، وأنها تحرص على تتبع واكتشاف أي سلالات متحورة في المستقبل.

وأوضح أن البيانات الطبية التي توصلت إليها مختبرات "يونيلابس" باتت تستخدم في تتبع انتشار سلالة "دلتا" المتحورة وتحديد السلالات الجديدة في بلدان كثيرة، ما يساعد الجهات الصحية على اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء انتشار هذه السلالات.

وتأتي أهمية توفير "يونيلابس" هذا النوع الجديد من الفحوصات بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا في طريقه ليصبح "السلالة السائدة" في العالم، حيث يشكل 91 بالمائة من الحالات المسجلة في بريطانيا وفقا لبيانات هيئة الصحة العامة.

المصدر: وكالات