لقاح "كيورفاك" المضاد لكورونا يسجل فاعلية بنسبة 48% فقط في آخر تحليل للبيانات

قالت شركة "كيورفاك" إن اللقاح الذي طورته للوقاية من فيروس كورونا المستجد سجل فاعلية بنسبة 48 بالمئة فقط، في آخر تحليل للبيانات.

إقرأ المزيد

وتشير هذه البيانات إلى تحسن طفيف في فعالية لقاح الشركة مقارنة مع القراءة المبدئية لتجربتها الكبرى الأولى قبل أسبوعين، التي أظهرت فعالية بنسبة 47 بالمئة.

وقالت الشركة الألمانية إن فاعلية اللقاح، والتي تقاس بمدى منعه للأعراض القوية عند الإصابة بالمرض، سجلت نسبة أعلى قليلا بلغت 53 بالمئة عند استبعاد المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وهي الفئة العمرية الأكثر تضررا من المرض.

وفي نوفمبر الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع شركة "كيورفاك" لاقتناء 405 ملايين جرعة من اللقاح، وهي الاتفاقية الرئيسية الوحيدة التي وقعتها الشركة الألمانية.

المصدر: "رويترز"