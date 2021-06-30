وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى موريشيوس

وصلت إلى جمهورية موريشيوس اليوم الأربعاء الدفعة الأولى من جرعات لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا، وفق ما أفادت السفارة الروسية في الجمهورية.

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وأشارت السفارة عبر صفحتها في "فيسبوك" إلى أن الدفعة تضم 60 ألف جرعة، مضيفة أن حكومة موريشيوس طلبت من روسيا توريد 1250 ألف جرعة من اللقاح من أجل تطعيم 625 ألف مواطن للجمهورية.

وأثناء مراسم استقبال الشحنة في مطار موريشيوس الدولي أعرب وزير صحة الجمهورية كايليش كومار سينغ جاغوتبال عن امتنانه لروسيا على مساعدتها لبلاده في مواجهة جائحة كورونا.

من جهته عبر سفير موريشيوس لدى موسكو، شاندان جانكي، لصحيفة "لو موريسيان" عن أمله أن يساعد اللقاح الروسي في تحقيق مناعة القطيع من فيروس كورونا في بلاده.

وأشار الدبلوماسي إلى أن موريشيوس من البلدان التي سجلت "سبوتنيك V" بشكل رسمي لاستخدامه في تطعيم سكانها.

المصدر: "تاس"