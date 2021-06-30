فرنسا.. رجل أمن يقتل شخصا هدد أطفالا بسكين في محطة قطار

أفاد موقع "فرانس بلو"، اليوم الأربعاء، بأن رجل أمن يعمل بمحطة قطار في ضواحي باريس قتل شخصا كان يهدد الأطفال بسكين.

ووقع الحادث في محطة القطار التابعة لبلدية إيرمون على الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي، حيث لاحظ ضباط الأمن وجود رجل يحمل سكينا ويتصرف بطريقة خطيرة.

وتمكن المشتبه به من الفرار أثناء محاولة اعتقاله، قبل أن يتم إطلاق النار عليه من قبل رجل أمن يعمل بمحطة القطار.

وأشار موقع "فرانس بلو" إلى أن الجاني المسلح هدد باستخدام الأطفال كدروع بشرية، مضيفا أن الحادثة ليست مرتبطة بالإرهاب.

المصدر: "فرانس بلو"