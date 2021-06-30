ترامب يحتل المرتبة الرابعة من بين أسوأ الرؤساء الأمريكيين

احتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرتبة الرابعة من بين أسوأ الرؤساء الأمريكيين بحسب التصنيف الرئاسي لـ C-SPAN لعام 2021.

وشمل مسح C-SPAN ، الذي أجري لأول مرة في عام 2000، 142 مؤرخا وأستاذا ومراقبين محترفين آخرين للرئاسة الذين منحوا جميع الرؤساء السابقين درجات من 1 إلى 10 في خصائص قيادية مختلفة متعددة. ثم يتم حساب متوسط ​​النتائج لجدولة النتيجة.

وبحسب التصنيف حصل ترامب على 312 درجة، مما منحه تصنيف 41 ووضعه فوق الرؤساء السابقين فرانكلين بيرس وأندرو جونسون وجيمس بوكانان.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها ترامب في القائمة، حيث تم إصدار الاستطلاع الأخير في عام 2017 عندما كانت فترة ولايته قد بدأت للتو.

وبالمقارنة، حصل الرئيس الأسبق باراك أوباما على 664 درجة، مما جعله يحتل المرتبة العاشرة في الترتيب. وارتفع ترتيبه بمرتبتين، مما جعله يتفوق على سلفيه المباشرين، الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وبيل كلينتون، اللذين احتلا المرتبة 21 و19 على التوالي.

ووفقا لـ C-SPAN، كانت أعلى فئات القيادة في ترامب هي الإقناع العام حيث جاء في المرتبة 32، والإدارة الاقتصادية في المرتبة 34.

وكانت أدنى درجاته في السلطة الأخلاقية والمهارات الإدارية، حيث احتل المرتبة 44 في كل من هاتين السمتين.

المصدر: "فوربس" + The Hill