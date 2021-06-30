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أعلى مستوى منذ 29 يناير.. بريطانيا تسجل 26.068 إصابة جديدة بكورونا

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أعلى مستوى منذ 29 يناير.. بريطانيا تسجل 26.068 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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كشفت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 26.068 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وهو أعلى رقم يومي منذ 29 يناير الماضي، كما سجلت البلاد 14 حالة وفاة جديدة.

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وارتفعت الحالات اليومية بكورونا منذ أكثر من شهر، لكن الوفيات بقيت منخفضة، حيث قال العلماء إن طرح اللقاح السريع أضعف الصلة بين العدوى والوفيات، وسجلت بريطانيا 20479 إصابة بالفيروس أمس الثلاثاء.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: "رويترز"

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