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واشنطن: الجولات الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي ساعدت في بلورة الخيارات التي يجب اتخاذها

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واشنطن: الجولات الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي ساعدت في بلورة الخيارات التي يجب اتخاذها
Reuters
نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورينتيس
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أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي أن الجولات الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي في فيينا ساعدت في بلورة الخيارات التي يجب أن تتخذها طهران وواشنطن لتحقيق عودة متبادلة للاتفاق.

وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورينتيس إن "الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي،..ونعتقد أن الدبلوماسية، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين، هي أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في تصريح يوم الإثنين، إن "إيران لن تحصل أبدا على السلاح النووي خلال فترة حكمي".

أما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فأعلن أن هناك خلافات كبيرة بين واشنطن وطهران حول العودة للاتفاق النووي، معتبرا أن القرار يعود إلى "القائد الأعلى" الإيراني، علي خامنئي.

المصدر: "رويترز" + RT

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