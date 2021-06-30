واشنطن تطلب من الأوروبيين تأجيل مشروع الضريبة الرقمية

قالت وكالة "فرانس برس" إن الولايات المتحدة طلبت من عدة دول أوروبية تأجيل مشروع الضريبة الرقمية الذي يهدف إلى تمويل خطة إنعاش الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها الوكالة، اعتبرت الولايات المتحدة أن هذا المشروع "يهدد بإفساد المفاوضات الدولية الرامية إلى إصلاح نظام تحصيل الضرائب العالمي".

قدمت واشنطن مبرراتها في إطار مسعى دبلوماسي متكتم مع عدد ضئيل من العواصم الأوروبية، وفق ما ذكر دبلوماسيون فضلوا عدم الكشف عن هويتهم.

وأكدت الوثيقة الأميركية أن الضريبة الأوروبية الجديدة التي من المقرر أن تعلن عنها المفوضية الأوروبية في 14 يوليو "تهدد العمل المنجز من خلال منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين".

المصدر: "أ ف ب"