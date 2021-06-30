متحدث باسم قوات تيغراي: أجبرنا القوات الإثيوبية على الانسحاب من ميكيلي

قال متحدث باسم قوات إقليم تيغراي إن القوات الإثيوبية أجبرت على الانسحاب هذا الأسبوع من ميكيلي عاصمة الإقليم، واصفا تصريحات رئيس الوزراء أبي أحمد بشأن الانسحاب بأنها "كذبة".

وقال جيتاشيو رضا، المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي إن "إدعاء أبي أحمد بانسحاب القوات الإثيوبية بنفسها من ميكيلي كذب... لقد تغلبنا عليهم في لعبتهم. لقد خسروا".

وكان الضابط بالجيش الإثيوبي، اللفتنانت جنرال باشا ديبيلي، أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن "الجيش الإثيوبي غادر ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي لأنه بحاجة إلى الاستعداد لتهديدات أخرى، غير جبهة تحرير تيغراي الشعبية"، محذرا قوات إقليم تيغراي من "إعادة التنظيم".

المصدر: "رويترز"