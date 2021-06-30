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الاستخبارات التركية تعلن "تحييد" عنصرين من "العمال الكردستاني" في مدينة السليمانية بشمال العراق

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الاستخبارات التركية تعلن
Reuters FAISAL MAHMOOD
طائرة حربية تركية
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أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الأربعاء، "تحييد" اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني في مدينة السليمانية بشمال العراق".

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هذا وكانت وزارة الدفاع التركية قد أكدت الأحد الماضي، تحييد 3 "إرهابيين" في تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردية، قالت إنهم "كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات بشمال سوريا".

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد (مواطني تركيا)، الذين تعتبرهم إرهابيين، المتحصنين في جبال العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني" (التركي)، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT

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