ارتفاع حصيلة الوفيات في فانكوفر الكندية جراء موجة الحر إلى 69 شخصا

ارتفعت حصيلة الوفيات في مدينة فانكوفر الكندية إلى 69 شخصا على الأقل، جراء موجة حر حطمت الرقم القياسي، اجتاحت غرب كندا وشمال غرب المحيط الهادئ الأمريكي، حسبما ذكرت الشرطة.

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وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية، إن معظم الوفيات في ضواحي فانكوفر في محافظة كولومبيا البريطانية في غرب كندا أغلبهم من كبار السن أو ممن يعانون من ظروف صحية سيئة.

وقال مايكل كالانج، من شرطة الخيالة في بيان: "على الرغم من استمرار التحقيق، يعتقد أن ارتفاع درجات الحرارة كان عاملا مساهما في غالبية الوفيات".

وأصدرت وزارة البيئة الكندية تنبيهات لكولومبيا البريطانية وألبرتا والأقاليم الشمالية الغربية قائلة إن "موجة الحرارة الطويلة والخطيرة والتاريخية ستستمر خلال هذا الأسبوع".

وأفادت وسائل إعلام كندية في وقت سابق بأن نحو 30 شخصا توفوا في مدينة برنابي بمحافظة كولومبيا البريطانية في كندا خلال اليومين الأخيرين بسبب درجات الحرارة المرتفعة القياسية.

وقالت "سي بي سي"، إن أعلى درجات الحرارة سجلت يومي الأحد والاثنين الماضيين، وعلى سبيل المثال تم رصد أعلى درجة حرارة في التاريخ في مدينة ليتون على بعد 150 كلم عن فانكور يوم 28 يونيو، حيث بلغت 47.9 درجة فوق الصفر.

المصدر: سي بي سي+thenews