متحدث باسم فريق حكومي: عدد كبير من المدنيين والجنود قتلوا في الصراع الدائر بإقليم تيغراي الإثيوبي
Reuters Baz Ratner
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أفاد رضوان حسين، المتحدث باسم فريق العمل الحكومي الإثيوبي المعني بإقليم تيغراي، بأن "عددا كبيرا من المدنيين والجنود قتلوا في الصراع الدائر بالإقليم".
وقال رضوان حسين للصحفيين: "إثيوبيا تتعرض لهجوم من الخارج بسبب الصراع"، حيث أن ها البيان يعتبر أول بيان عام يصدره أي مسؤول بالحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ سيطرة قوات تيغراي هذا الأسبوع على عاصمة الإقليم ميكيلي.
وكانت الحكومة الاتحادية قد أصدرت بيانا في وقت سابق، أعلنت فيه وقف إطلاق النار من جانب واحد يسري على الفور، وذلك مع تواتر تقارير عن وصول قوات تيغراي إلى وسط عاصمة الإقليم.
المصدر: "رويترز"