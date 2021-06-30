 
مباشر

مسؤول فرنسي: البلاد ستواجه على الأرجح موجة رابعة من كورونا

أخبار العالم

مسؤول فرنسي: البلاد ستواجه على الأرجح موجة رابعة من كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qq4l

قال كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية جان فرانسوا دلفريسي إن بلاده ستواجه على الأرجح موجة رابعة من كورونا نتيجة لعودة ظهور الحالات بسبب سلالة دلتا التي رصدت أول مرة بالهند.

إقرأ المزيد
سلالة
سلالة "دلتا" تهدد فرنسا والسلطات تحذر

لكن دلفريسي، أضاف أن التطعيم باللقاحات المضادة لكوفيد-19 سيساعد في تخفيف تأثير الموجة الجديدة التي يعتقد عدد كبير من الخبراء أنها قد تجتاح فرنسا بحلول سبتمبر أو أكتوبر.

وقال دلفريسي في تصريحات لإذاعة "فرانس إنفو" اليوم الأربعاء: "أعتقد أننا سنتعرض لموجة رابعة، لكنها ستكون أخف بكثير من الموجات الثلاث السابقة لأن مستويات التطعيم مختلفة مقارنة بالسابق".

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد قال هذا الأسبوع إن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا، التي أدى انتشارها السريع في أنحاء العالم إلى دفع بعض الدول لإعادة فرض قيود على السفر، تمثل حاليا نحو 20 بالمئة من حالات الإصابة في فرنسا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا