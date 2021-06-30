رويترز: القوات الأمريكية على وشك إتمام الانسحاب من أفغانستان

أفاد مسؤولون أمريكيون لوكالة "رويترز" بأن الجيش الأمريكي أصبح على وشك إتمام انسحابه من أفغانستان، الذي قد يختتم خلال أيام.

ولم تشمل عملية الانسحاب القوات التي ستبقى لحماية الدبلوماسيين والسفارة الأمريكية في أفغانستان، وقد تتولى مهام المساعدة في تأمين مطار كابل.

وحسب المصادر الأمريكية، فمن المقرر أن يبقى في أفغانستان نحو 650 عسكريا أمريكيا لحماية السفارة.

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وتوقفت السلطات الأمريكية عن نشر تفاصيل بشأن وتائر انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في وقت سابق من يونيو الجاري، بعد انسحاب 50% من القوات والمعدات.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهدت بإتمام الانسحاب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، وذلك بعد تأخر واشنطن عن الجدول المتفق عليه أصلا مع حركة "طالبان"، وهو بحلول مايو من العام الجاري.

المصدر: "رويترز"