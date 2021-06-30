الكونغرس الأمريكي يوافق على قرار إزالة تماثيل قادة الكونفدرالية من مبنى الكابيتول

أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون لإزالة تماثيل قادة الكونفدرالية من قاعات مبنى الكابيتول.

وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية 285 صوتا مقابل 120، حيث صوت جميع النواب الديمقراطيين و67 جمهوريا لصالحه.

ويتجه مشروع القانون بعدها إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، حيث يحتاج إلى موافقة 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قبل تحويله إلى المجلس الأعلى.

والكونفدرالية هي مجموعة من الولايات الجنوبية التي قاتلت خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1861 و1865 من أجل الحفاظ على العبودية.

يذكر أن مشروع القانون ينص أيضا على إزالة تمثال نصفي لرئيس سابق للمحكمة العليا، حرم المستعبدين من حقهم في أن يكونوا مواطنين.

المصدر: USA Today