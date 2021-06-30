نائب: الولايات المتحدة فشلت في تحديد مصدر "هجمات الطاقة الموجهة" ضد مسؤولين أمريكيين

قال النائب الديمقراطي ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، آدم سميث، إن الإدارة الأمريكية لم تحدد بعد المسؤول عن "سلسلة من الحوادث الغامضة" ضد مسؤولين أمريكيين.

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وجاء تصريح سميث في سياق حديثه عن مزاعم حول تعرض شخصيات لـ"هجمات صوتية" أو غيرها من الهجمات، مع احتمال استخدام "الطاقة الموجهة".

وقال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، يوم الثلاثاء: "لست واثقا من أن الحكومة سترد على هذه الهجمات بطريقة شاملة وفعالة بالسرعة المطلوبة"، مضيفا "نحن (أعضاء الكونغرس) سنسعى للحصول على إجابات. ومع ذلك، نحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن ما يحدث، ومن المسؤول، وما الذي يمكننا القيام به لحماية أولئك الذين يتعرضون للهجمات".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن لدى الاستخبارات الأمريكية ما يدعوها للاعتقاد بأن روسيا تقف وراء هجمات بـ"طاقة موجهة" ضد مسؤولين أمريكيين، وذلك نقلا عن مصادر في الاستخبارات.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن تولي اهتماما متزايدا لمرض غامض في الدماغ أصاب مسؤولين من الولايات المتحدة في عدة دول بمختلف أنحاء العالم بينها كوبا ويعتقد أنه ناجم عن هجمات متعمدة.

المصدر: وكالات