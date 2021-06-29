بروكسل تندد بقرار ألمانيا حظر دخول الوافدين من البرتغال بسبب تزايد الإصابات بكورونا

نددت المفوضية الأوروبية بقرار ألمانيا إدراج البرتغال التي تشهد طفرة في الإصابات بكورونا في قائمتها للدول التي يمنع دخول وافدين منها إلى الأراضي الألمانية.

ووصف متحدث باسم المفوضية خطوة برلين بأنها "غير مطابقة للمقاربة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنه "يتعين على الدول الأعضاء التشاور في ما بينها وتنسيق خطواتها في حال دعت الضرورة إلى فرض تدابير على صعيد الصحة العامة، وتجنب منع التنقلات".

واعتبر أن "التدابير التي قررتها ألمانيا تبدو غير متوافقة تماما مع هذه المقاربة"، مشددا على أن "التوصية بشأن التدابير التي يمكن اتّخاذها في حال تم تفعيل مكابح الطوارئ بغاية الوضوح وهي الحجر والفحوص".

وأكد "ضرورة إبلاغ المفوضية وبقية الدول الأعضاء بأسرع وقت ممكن بأي تفعيل لمكابح الطوارئ".

وكانت ألمانيا قد قررت حظر التنقل بين البلدين اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحصرت دخول أراضيها بالمواطنين الألمان أو المقيمين الدائمين في ألمانيا.

وسيتوجب على مَن يسمح لهم بدخول ألمانيا، التزام حجر صحي لمدة أسبوعين، حتى لو كانوا يحملون اختبارات تظهر عدم إصابتهم بالفيروس.

المصدر: "أ ف ب"