جنرال أوكراني يتحدث عن احتمال ظهور سفن أوكرانيا والناتو في مياه القرم

صرح النائب السابق لرئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال إيغور رومانينكو بأن سفن أوكرانيا والناتو قد تدخل مياه القرم الروسية، التي لا تزال أوكرانيا تعتبرها جزءا من أراضيها.

ولم يستبعد رومانينكو في حديث لوكالة أنباء "أونيان" الأوكرانية اختيار مسار من أوديسا الأوكرانية إلى باطومي الجورجية عبر رأس فيولينت في القرم لمرور سفن للقوات الأوكرانية والناتو.

واعتبر الجنرال الأوكراني دخول مدمرة "ديفيندر" البريطانية لمياه القرم "أمرا صائبا لأن الروس لا يفهمون إلا لغة القوة".

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يذكر أن مدمرة "ديفيندير" البريطانية دخلت مياه القرم في 23 يونيو الجاري. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة روسية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه المدمرة، وألقت طائرة "سو 24" قنبلة في مسار السفينة البريطانية لتحذيرها قبل أن تغادر المياه الروسية.

من جهتها، ادعت بريطانيا أن تحركات سفينتها في "المياه الإقليمية الأوكرانية" كانت متوافقة مع القانون الدولي، وأضافت أن قواتها لم ترصد أي إطلاق نار تحذيري باتجاه السفينة.

واعتبرت موسكو سلوك السفينة البريطانية استفزازا خطيرا، حيث أكد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أن روسيا ستستخدم كل الوسائل لحماية أراضيها، بما فيها العسكرية في حال الضرورة. كما وصفت موسكو التصريحات البريطانية بشأن الحادث بأنها "كاذبة".

المصدر: "نوفوستي"