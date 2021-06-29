ميانمار تسقط الاتهامات عن 24 من كبار الشخصيات

قال التلفزيون الذي يديره الجيش في ميانمار إن السلطات العسكرية أسقطت الاتهامات عن 24 من كبار الشخصيات المطلوبة بموجب قانون مكافحة التحريض لأنهم أدلوا بتصريحات مناوئة للحكومة.

وكانت السلطات قد سجلت مئات المطلوبين في قوائم، من بينهم ممثلون ورياضيون ومؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي وأطباء ومدرسون، لمعارضتهم المجلس العسكري الحاكم الذي استولى على الحكم من الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.

وقالت قناة "مياوادي" التلفزيونية إن الاتهامات أسقطت عن الأربعة والعشرين لأن ما أتوه "كان نتيجة عوامل خارجية".

ومنذ استيلائه على السلطة يبذل المجلس العسكري الحاكم جهودا مضنية لحكم البلاد في مواجهة احتجاجات يومية مناوئة للجيش وإضرابات شلت الشركات العامة والخاصة وتصاعد التمردات المحلية.

المصدر: "رويترز"