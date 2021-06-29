رقم هاتف دومينيك راب متاح للجميع منذ سنوات

ذكرت وسائل إعلامية أن رقم هاتف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، متاح على الإنترنت منذ عدة سنوات، بعد أن كشف سابقا أن رقم رئيس الوزراء بوريس جونسون متاح للجميع منذ 15 عاما.

وقالت وزارة الخارجية إن رقم راب والمعلومات الخاصة الأخرى أزيلت بمجرد تسليط الضوء على الموضوع.

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، يبدو أن الرقم كان على الإنترنت منذ ما قبل أن يصبح راب عضوا في البرلمان في عام 2010.

وبحسب متحدث باسم وزارة الخارجية فقد "تم الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بشكل خاطئ على الإنترنت قبل تعيين راب وزيرا للخارجية".

قال بيتر ريكيتس، مستشار الأمن القومي البريطاني السابق إن "انتشار رقم الهاتف الشخصي لراب يزيد من خطر أن تتمكن الدول الأخرى، أو حتى العصابات الإجرامية من التنصت على مكالماته".

وأوضح أن "هذا يعني أيضا أن أي شخص لديه رقم هاتفه قادر على الضغط على وزير الخارجية وتجاوز القنوات الرسمية التي يتعين على الجميع استخدامها".

المصدر: sky news