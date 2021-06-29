مدعون ألمان: هجوم فورتسبورغ له خلفية إسلامية على الأرجح
Reuters Heiko Becker
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رجح ممثلو ادعاء في ألمانيا إن هناك دافعا إسلاميا وراء هجوم بسكين أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة، في مدينة فورتسبورغ يوم الجمعة الماضي.
وقال مكتب ممثلي الادعاء في ميونيخ، اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك مع الشرطة الجنائية في ولاية بافاريا: "هناك خلفية إسلامية لهذه الجرائم على الأرجح".
ويوم الجمعة الماضي، أفادت الشرطة الألمانية بمقتل 3 أشخاص جراء هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ وسط ألمانيا، بينما تم القبض على منفذ العملية، وهو مهاجر صومالي في الـ 24 من عمره.
المصدر: "رويترز"