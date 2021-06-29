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مدعون ألمان: هجوم فورتسبورغ له خلفية إسلامية على الأرجح

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مدعون ألمان: هجوم فورتسبورغ له خلفية إسلامية على الأرجح
Reuters Heiko Becker
مكان الهجوم بالسلاح الأبيض في مدينة فورتسبورغ الألمانية
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رجح ممثلو ادعاء في ألمانيا إن هناك دافعا إسلاميا وراء هجوم بسكين أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة، في مدينة فورتسبورغ يوم الجمعة الماضي.

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وقال مكتب ممثلي الادعاء في ميونيخ، اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك مع الشرطة الجنائية في ولاية بافاريا: "هناك خلفية إسلامية لهذه الجرائم على الأرجح".

ويوم الجمعة الماضي، أفادت الشرطة الألمانية بمقتل 3 أشخاص جراء هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ وسط ألمانيا، بينما تم القبض على منفذ العملية، وهو مهاجر صومالي في الـ 24 من عمره.

المصدر: "رويترز"

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