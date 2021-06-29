لقاح "سبوتنيك V" الروسي يثبت نجاعته في الإمارات بعد نتائج مماثلة في البحرين

قال صندوق الاستثمار الروسي المباشر، أن لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، أكد فعاليته ونجاعته في حملات التطعيم في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الصندوق في تقرير، أن بيانات من وزارة الصحة الإماراتية حول استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في عمليات التطعيم، أكدت فعالية وسلامة اللقاح.

وأوضح التقرير أن فعالية اللقاح، بناء على تحليل بيانات أكثر من 81 ألف شخص تم تطعيمهم بالجرعة الأولى والثانية من لقاح "سبوتنيك V"، بلغت 97.8%، كما نجح اللقاح في منع ظهور مضاعفات خطيرة بنسبة 100%.

وسجلت الإمارات لقاح "سبوتنيك V" الروسي في شهر يناير الماضي، لاعتماده في حملات تطعيم السكان ضد فيروس كورونا.

كما أكدت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الإماراتية أن لقاح "سبوتنيك V" أثبت سلامته، حيث لم يتم تسجيل أي حدث أو أعراض خطيرة بعد التطعيم به، كما لم يتم تسجيل أي حالة دخول للمستشفى لأي شخص بعد تلقيه هذا اللقاح.

كذلك أظهرت الاختبارات التي جرت في البحرين بمشاركة أكثر من خمسة آلاف شخص، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، أن فعالية اللقاح الروسي تصل 94.3% بعد 14 يوما من تلقي الجرعة الثانية.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في وقت سابق من الشهر الجاري أن لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا أظهر فعاليته وسلامته العاليتين خلال اختبارات جرت في البحرين.

وقال صندوق الاستثمارات المباشرة في بيان أصدره يوم 10 الشهر الجاري، أن الاختبارات التي جرت في البحرين، أظهرت أن 98.6% من حالات الإصابة بكورونا بين المشاركين في الاختبارات، بعد أكثر من أسبوعين من اكتمال تطعيمهم، كانت خفيفة.

وأكد أن هذه الأرقام هي نتيجة لبيانات وإحصاءات رسمية أصدرتها وزارة الصحة البحرينية، وفقا لتحليل بيانات تم جمعها خلال فترة بين فبراير وأوائل مايو الماضيين.

المصدر: نوفوستي