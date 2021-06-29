بايدن يؤكد دعمه للرئيس الكولومبي بعد حادث استهداف مروحيته

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي دعم واشنطن له بعد تعرض مروحية الرئيس الكولومبي لإطلاق النار.

وفي الوقت ذاته، أكد بايدن دعم الولايات المتحدة لحقوق المحتجين السلميين في كولومبيا، مؤكدا أن أجهزة الأمن يجب أن تلتزم بـ "أعلى معايير من المحاسبة" على أعمالها.

يذكر أن مروحية كان على متنها الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ووزير الدفاع دييغو مولانو وعدد من المسؤولين الآخرين، تعرضت لإطلاق النار من الأرض أثناء قيام الرئيس بزيارة لمدينة كوكوتا في محافظة نورتي دي سانتاندير المتاخمة لحدود فنزويلا.

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ووقع الحادث فوق المنطقة التي تنشط فيها جماعات مسلحة وعصابات مخدرات، بما في ذلك المتمردون اليساريون من "جيش التحرير الوطني"، الذي تعتبره السلطات الكولومبية منظمة إرهابية.

وتشهد كولومبيا أزمة اقتصادية واجتماعية جراء تضرر الاقتصاد بسبب وباء فيروس كورونا واستمرار الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة وعنف الشرطة منذ أواخر أبريل الماضي، والتي أسفرت الاشتباكات خلالها عن مقتل عشرات الأشخاص.

المصدر: "رويترز"